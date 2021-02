E’ fatta per il Foggia con l’attaccante Rilind Nivokazi, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, cresciuto in Umbria da genitori del Kosovo.

Nella scorsa stagione era stato girato al Lecco in prestito, è stato convocato e vanta delle presenze con la Nazionale Italiana nelle categorie U16, U17 e U18.

Foto: logo Foggia