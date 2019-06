Esclusiva: il ds Manna lascia Lugano, lo aspetta la Juve. Domani…

Giovanni Manna è un direttore sportivo giovane, recente protagonista con il Lugano. Il suo futuro sarà alla Juve, visto che ci sono già gli accordi per il trasferimento in bianconero. Già domani è previsto un incontro con il presidente Agnelli per formalizzare un’intesa già raggiunta. La novità è che Manna non si occuperà quasi sicuramente dell’Unger 23, ma affiancherà Cherubini vice di Paratici.

Foto: Corriere del Ticino