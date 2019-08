Esclusiva: il Dortmund guarda in Italia tra Schick e Barrow

Il Borussia Dortmund continua a guardare in Italia per rinforzare la propria rosa. Anche nelle ultime ore ci sono state sirene tedesche per Patrick Schick, con il club giallonero che resta in pressing. L’attaccante ceco è un vecchio obiettivo del Dortmund, ma serve l’offerta giusta per convincere la Roma. In questo momento i giallorossi sono in una fase di stand-by, in attesa di evoluzioni sul fronte Dzeko-Inter. Ma sul taccuino del Borussia c’è anche il nome di Musa Barrow, una pista che vi avevamo svelato qualche mese fa. L’Atalanta sta valutando se cedere il gioiello gambiano in prestito in Italia, ma potrebbe anche arrivare una grande offerta cash dall’estero. E il Dortmund resta un candidato autorevole per Barrow.

Foto: Twitter ufficiale Roma