Esclusiva: il Crotone spinge per Cancellieri, Ceter e Golemic

Il Crotone ha fretta, sta preparando colpi importanti. Ceduto Molina al Monza, resta in piedi l’operazione Benali con il Brescia. E soprattutto ci sono tre operazioni in entrata che possono essere perfezionate presto: si tratta del difensore Wladimir Golemic, che aveva accettato la proposta dei greci del Lamia ma che ora ha voglia di tornare, dell’attaccante esterno Matteo Cancellieri, in uscita da Verona, e dell’attaccante Demir Ceter sul punto di lasciare Cagliari e che è stato cercato anche dal Pisa.