Esclusiva: il Cosenza valuta il ritorno di Braglia. E Occhiuzzi…

Il Cosenza sta valutando il ritorno di Piero Braglia in panchina. Non è una decisione ancora presa, tuttavia ci sono possibilità in crescita che ciò avvenga. Dopo aver memorizzato che il torneo di Serie B riprenderà, il club calabrese stima Roberto Occhiuzzi chiamato in panchina dopo la decisione di Pillon di lasciare. Ma Occhiuzzi, apprezzato dalla squadra, non ha il patentino per poter allenare in B, ci vorrebbe una deroga, ecco perché il Cosenza valuta anche il ritorno a sorpresa di Braglia. Decisione definitiva nel giro di 48 ore.

Foto: Cosenza sito ufficiale