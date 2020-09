Esclusiva: il Cosenza punta Gliozzi per l’attacco

Il Cosenza cerca un attaccante e nelle ultime ore ha puntato Ettore Gliozzi, classe 1995, in uscita da Monza. La trattativa stamattina ha avuto un impulso, ora può entrare nel vivo e andare rapidamente alla conclusione. Gliozzi in evidenza per il nuovo attacco del Cosenza, trattativa molto ben avviata.

Foto: Logo Cosenza