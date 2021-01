Esclusiva: il Cosenza corteggia Romulo. E aspetta il sì per Trotta

Il Cosenza vuole piazzare due colpi importanti di mercato. Il club calabrese nelle ultime ore ha fatto una proposta al centrocampista svincolato Romulo, classe 1987, un passato importante anche con Juve, Verona, Genoa e Lazio.

I sillani non si fermano qui: la società è in pressing su Marcello Trotta, attaccante classe 1992, di proprietà del Frosinone ma attualmente in prestito al Famalicao, in Portogallo.

Il Cosenza spera di chiudere entrambi i colpi per rafforzare ulteriormente l’organico.

Foto: Instagram personale