Esclusiva: il Como vuole riaprire il dossier Davinson Sanchez

07/07/2026 | 21:03:35

Un nome segnalato nei giorni scorsi per la difesa del Como. Stiamo parlando di Davinson Sanchez, centrale del Galatasaray classe 1996, un profilo di qualità che in Turchia si è rilanciato dopo le precedenti esperienze in Premier League. Il Como non ha presentato alcune offerta per Chalobah (c’è sempre l’Inter) malgrado le voci dei giorni scorsi, sta seguendo diversi specialisti in quel ruolo (compreso Solet), ma nelle ultime ore si è concentrato di più su Sanchez (che ha un ingaggio alto) nella speranza di poter avanzare nella trattativa.

foto insta sanchez