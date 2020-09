Esclusiva: il City prenota Gimenez per il 2021. Upamecano-Koundé-KK: che bagarre!

Il Manchester City ha provato a prendere José Maria Gimenez per questa sessione di mercato, ma l’Atletico Madrid ha detto no. Tra l’altro ora il centrale classe 1995 è alle prese con il Covid-19 e ha altri problemi più urgenti da risolvere. Il City ha comunque bloccato Gimenez per la prossima estate, operazione da 80 milioni come base più bonus, prenotando il difensore che piace di più. Ora vivremo giorni di bagarre per quanto riguarda un giro di altri centrali: Guardiola ha chiesto uno specialista da subito, c’è un discorso avviato per Koundé del Siviglia, ma il sogno è Upamecano del Lipsia. E Kalidou Koulibaly? Dobbiamo stare sempre attenti alle evoluzioni degli ultimi giorni, per il momento il City è in attesa, il Paris Saint-Germain non ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli ma ha sondato il giocatore e resta una mina vagante. Koulibaly in passato aveva chiuso per tanti motivi al Psg, adesso le cose possano anche cambiare se i francesi si presentassero da De Laurentiis con un’offerta davvero adeguata. De Laurentiis egoisticamente spera di tenerlo e questa situazione di incertezza non perdurerà fino agli ultimissimi giorni di mercato, una decisione verrà presa entro martedì o mercoledì prossimi. Il Napoli ha sempre bloccato Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal.

