Esclusiva: il Chelsea non molla Sarri! Nei prossimi giorni…

Maurizio Sarri fuori dai radar Chelsea? Assolutamente no. Resta la prima scelta e il blitz di Marina Granovskaia in Russia di questi giorni è necessario per mettere a punto la strategia con Abramovich. Il braccio destro del patron rientrerà a Londra tra domenica e lunedì, poi si passerà alla fase operativa della trattativa. Il Chelsea non ha mai smesso di pensare a Sarri, lo avrebbe già annunciato senza la famosa storia della clausola (scaduta). Indipendentemente dal destino di Conte, accostato nelle ultime ore al Real Madrid, dopo i non contatti fino a ieri. Blanc resta il piano B, ma il Chelsea non molla Sarri. I giorni più caldi saranno prevedibilmente i primi della prossima settimana e si farà di tutto per arrivare alla quadratura. E dopo aver definito la vicenda allenatore il club si scatenerà sul mercato.

Foto: Twitter ufficiale Napoli