Esclusiva: il Cagliari torna forte su Sebastiano Esposito

27/07/2025 | 10:36:49

La prima volta fu il 2 luglio quando il Cagliari aveva mosso passi concreti per Sebastiano Esposito. Ora il club di Giulini è tornato forte sull’attaccante in scadenza di contratto con l’Inter e presto entrerà nel vivo della trattativa con l’intenzione di arrivare agli accordi. Esposito era stato sondato dalla Fiorentina e seguito dal Parma (ne abbiamo parlato come possibile contropartita per Leoni, tuttavia oggi l’Inter è concentrata su Lookman). Ma adesso il Cagliari cercherà gli incastri giusti, operazione da circa 7 milioni.

Foto: profilo X Empoli