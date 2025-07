Esclusiva: il Cagliari segue Pobega e Folorunsho

05/07/2025 | 17:30:16

Il Cagliari si muove, di sicuro a centrocampo farà qualcosa, nella speranza che la prima stagione di Pisacane allenatore possa dare subito i frutti. Dopo l’addio a Viola, arriverà un centrocampista, forse anche due: nella lista del Cagliari ci sono Tommaso Pobega e Michael Folorunsho, rispettivamente di proprietà di Milan e Napoli. Pobega è da qualche anno alla ricerca di una stabilità, il Cagliari sta riflettendo. Pobega ha altre dud proposte dalla Serie A, compreso il Bologna che vorrebbe riprenderlo dopo non aver esercitato il riscatto con il Milan perché considerava la cifra troppo alta. Folorunsho ha qualità importanti che a Firenze non ha potuto mettere in evidenza perché Palladino ha fatto altre scelte.

Foto: Instagram Pobega