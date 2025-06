Esclusiva: il Cagliari a sorpresa sul difensore centrale Hajdari

10/06/2025 | 23:20:14

Il Cagliari pensa già al futuro. Fabio Pisacane è sempre stato in pole per la panchina, malgrado siano stati accostati tanti (troppi) nomi. E l’avventura del direttore sportivo Bonato era ormai ai titoli di coda, a prescindere dagli aspetti formali e malgrado goffe smentite. Il lavoro di Bonato è stato ritenuto insufficiente. Un profilo che a sorpresa piace molto al Cagliari è quello del difensore centrale Albian Hajdari, classe 2003, svizzero con origini kosovare in forza al Lugano. La scorsa estate ci aveva pensato il Torino, ora il Cagliari con forza. Per Hajdari si tratterebbe di un ritorno in Italia visto che in passato ha avuto un’esperienza con le giovanili della Juventus.

Foto: cagliari twitter