Esclusiva: il Brentford riscatta Kayode. I dettagli

26/05/2025 | 13:04:06

Michael Kayode e il Brentford: il futuro è al sicuro. Proprio negli ultimissimi minuti il club inglese ha comunicato di voler esercitare il diritto di riscatto per il laterale classe 2004 che era arrivato in prestito. Apprezzato recentemente dall’allenatore Thomas Frank, il Brentford ha deciso di versare alla Fiorentina i 17,5 milioni pattuiti a suo tempo. Non c’erano obblighi, ma la decisione è presa, evidentemente il Brentford crede e non poco nelle qualità di Kayode.

FOTO: Instagram Kayode