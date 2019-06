Esclusiva: il Bologna sul centrocampista Lovric in scadenza di contratto

Sandi Lovric è un’idea concreta del Bologna. Stiamo parlando di un centrocampista di grande qualità, classe 1998, che tra pochi giorni si libererà dallo Sturm Graz. Proprio con il suo club Lovric è andato in rotta di collisione per non aver rinnovato il contratto in scadenza. Può giocare sia da centrale che da mediano, è considerato nel suo ruolo uno dei 50 giovani più forti al mondo, sarebbe andato al Palermo in caso di serie A e in passato è stato anche vicino alla Fiorentina. Lovric è croato, ma ha anche il passaporto austriaco e poco giorni fa ha dovuto lasciare il ritiro dell’Under 21 austriaca per un infortunio muscolare. Al Bologna piace molto, c’è concorrenza, ma la trattativa sta procedendo.

Foto Sito Ufficiale Sturm Graz