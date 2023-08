Esclusiva: il Bologna studia Sorriso del Bragantino

Il Bologna deve chiudere diverse operazioni di mercato nelle ultime settimane. Soprattutto nel reparto offensivo dopo la cessione di Arnautovic, con Barrow in bilico (il Torino spera sempre e ci sono tentazioni turche) e Orsolini in scadenza di contratto. Vi abbiamo aggiornato più volte su Ngonge, un profilo seguito fa settimane, i contatti sono fitti ma bisogna trovare la quadratura con il Verona. Occhio alle sorprese: un profilo che il Bologna sta valutando è quello di Sorriso, classe 2001 del Red Bull Bragantino, che può occupare tutti i ruoli dell’attacco con la predisposizione a giocare soprattutto come esterno sinistro offensivo. Bragantino ha fatto benissimo nell’ultima stagione, il Bologna lo sta valutando con curiosità.

Foto: Instagram Sorriso