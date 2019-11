Esclusiva: il Bisceglie sogna Cocco e ha pronti due colpi

Il Bisceglie vuole rafforzarsi. Il sogno per l’attacco si chiama Andrea Cocco, contatti in corso per l’attaccante svincolato ex Pescara. Ma nelle prossime ore potrebbero arrivare un paio di rinforzi tra gli svincolati: molti indizi conducono a Marco Martin, terzino sinistro classe 1987, ex Vicenza e Cittadella, e a Gennaro Armeno, esterno di centrocampo classe 1994 ex Novara e Reggina. Seguito anche Francesco Karkalis, classe 1995, un altro terzino sinistro.

Foto: sito ufficiale Pescara