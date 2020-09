Il Bari ha chiesto l’attaccante Ciurria al Pordenone, un profilo che piace moltissimo, ma non è una trattativa semplice. Via libera invece per il trequartista Lucas Chiaretti in Puglia, nell’operazione che porterà (come già anticipato) Berra a Pordenone. Ma al Bari continua a piacere non poco Ciurria…

Foto: logo Bari