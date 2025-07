Esclusiva: il Bari su Braunoder, svolta in arrivo

28/07/2025 | 19:59:13

Un centrocampista per il Bari. Si tratta di Matthias Braunoder, classe 2002 in uscita dal Como, un vecchio obiettivo che avevamo già raccontato lo scorso febbraio. Per Braunoder il Bari ha alzato il pressing nelle ultime ore e ci sono possibilità in crescita di arrivare alla soluzione con il placet del diretto interessato.

Foto: Instagram Como