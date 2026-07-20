Esclusiva: il Bari molto vicino all’attaccante Guido Gomez

20/07/2026 | 15:45:12

Il Bari è molto vicino a chiudere un colpo importante per l’attacco. Stiamo parlando di Guido Gomez, classe 1994 nazionalità italiana con origini argentine. Una nostra esclusiva del 14 luglio, quasi una settimana fa. Il Crotone ha provato a resistere, ma il Bari ha rilanciato proprio nelle ultime ore e si sta avvicinando sempre più a uno specialista che in Serie C ha dimostrato di spostare gli equilibri. Siamo in una fase molto avanzata della trattativa.

Foto: Instagram personale