Esclusiva: il Barcellona aspetta Lewandowski. Intanto, il PSG ci prova

Robert Lewandowski è un promesso sposo del Barcellona dal 17 marzo, notizia anticipata in assoluta esclusiva da Gianluigi Longari. E sono quattro mesi che questa storia va avanti tra alti e bassi. Una scelta fatta e ribadita, un autentico braccio di ferro con il Bayern che fin qui non ha mollato. Laporta sta spingendo sempre più, convinto di poter arrivare alla soluzione in pochi giorni. Noi possiamo aggiungere una cosa dopo le opportune verifiche che abbiamo fatto: il Paris Saint–Germain nelle ultime 48 ore ha fatto un sondaggio vero sia con il Bayern che con l’entourage di Lewandowski, disposto a migliorare sia la proposta per il cartellino che quella per l’ingaggio. Il Barcellona confida che, dopo aver vinto le ultime resistenze del Bayern, il fuoriclasse polacco possa essere presto a disposizione di Xavi. E che lo stesso Lewandowski mantenga la parola data. Ma di sicuro il Paris Saint-Germain ci ha provato…

Foto: Twitter ufficiale Champions League