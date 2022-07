Esclusiva: Iervolino, pressing totale su Mertens e offerta oltre i 3 milioni

La Salernitana vuole regalarsi un grande colpo e il patron Iervolino sogna di portare Dries Mertens in Campania. Il suo direttore sportivo De Sanctis sta mantenendo i contatti con l’Hertha Berlino per Piatek, segue altre piste e aspetta comunicazioni da Iervolino. Quest’ultimo nelle ultime ore ha alzato la proposta per Mertens, portandola a 3,5 milioni per due anni, con la possibilità di chiudere per una sola stagione lasciandogli la libertà per il futuro. Mertens ci penserà, non ha ancora dato risposte, valuterà tutte le altre proposte ma di sicuro la Salernitana è in pressing. Mertens ha mantenuto i contatti con Sarri, come abbiamo già raccontato, bisogna capire se la Lazio più avanti affonderà. Al momento il club biancoceleste è in stand-by, avendo già preso Cancellieri e sentendosi oggi al completo in attacco. Nel frattempo la Salernitana ci prova.

Foto: Twitter Napoli