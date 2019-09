Esclusiva: Idrissi-Toro nel vivo. Offerti 12 milioni a titolo definitivo. Su Barrow e Verdi…

Oussama Idrissi e il Toro: la trattativa entra nel vivo. Già nella notte il club granata formalizzerà una proposta per l’esterno offensivo classe ’96 da 12 milioni a titolo definitivo. C’è apertura dell’AZ Alkmaar, i due club hanno

ripreso a parlare in modo fitto dopo il blitz del Toro a Parma contro l’Atalanta. Proprio la Dea ha detto di non voler liberare Barrow, ecco perché i granata sono andati su Idrissi. Aggiornamento su Verdi: il Napoli continua a chiedere 25 milioni, e così i granata sono in pressing lo specialista dell’AZ.

Foto: ad.nl