Esclusiva: Idrissi-Toro a oltranza. La cifra offerta…

Idrissi al Toro: trattativa a oltranza per l’esterno offensivo classe ’96 dell’AZ Alkmaar. L’ottimismo che vi avevamo raccontato ieri sera si è trasformato in una trattativa che ha portato gli olandesi ad accettare in linea di massima la proposta di 12 milioni presentata dal club di Cairo. in questo momento i contatti sono sempre più fitti, il Toro ha scelto e confida di chiudere. Nel pomeriggio si capirà se sarà possibile trovare una sistemazione a uno tra Parigini (in scadenza) ed Edera.

Foto: ad.nl