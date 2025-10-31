Esclusiva: Idrissi, il nuovo del Cagliari avanza. Anche Inter e Napoli lo seguono

31/10/2025 | 18:58:02

Riyad Idrissi è una delle rivelazioni del Cagliari che adesso sta assorbendo qualche sconfitta di troppo. Ma sull’esterno 2005 non ci sono sono dubbi, ha qualità indiscutibili, destinato a una carriera che può essere piena di soddisfazioni. Idrissi ha già giocato una stagione con Pisacane nel campionato, collezionando 4 gol e 4 assist in 33 partite e raccogliendo la prima convocazione con l’Under 19. Nella scorsa stagione Idrissi è andato in prestito al Modena e lo scorso gennaio il Parma ha provato ad ingaggiarlo dal Cagliari, ricevendo il secco rifiuto di Giulini. Questo può essere il campionato della definitiva consacrazione, nel frattempo il club sardo ha respinto le proposte di Torino, Udinese e Genoa. Ci sono le big che stanno apprezzando Idrissi, in modo particolare Inter e Napoli. E il fatto di avere acquisito visibilità è un motivo in più per continuarlo a seguire.

Foto: Instagram Cagliari