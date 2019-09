Esclusiva: Icardi-Psg, l’Inter apre al prestito gratuito con riscatto a 70. Sul rinnovo…

Mauro Icardi e il Psg, ormai ci siamo. L’attaccante argentino e sua moglie-agente Wanda Nara sono partiti pochi minuti fa dall’aeroporto di Malpensa, direzione Parigi. Le parti stanno lavorando sulle cifre del rinnovo con l’Inter (che sarà fino al 2022), un passaggio fondamentale per chiudere l’affare con il Psg e che sarà automatico appena Maurito farà le visite (previste nelle prossime ore) con il club francese. Negli ultimi minuti l’Inter ha aperto all’operazione in prestito gratuito – ecco la novità – e non oneroso, con un diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni, la cifra che ha sempre chiesto il club nerazzurro per lasciar partire Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Inter