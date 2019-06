Esclusiva: Hysaj aspetta le mosse Juve. Su Milinkovic, Pogba, Icardi e Reina…

Elsid Hysaj lascerà il Napoli, come ha annunciato lo stesso terzino albanese. Ha una proposta dell’Atletico Madrid (che lo aveva già seguito nelle ultime sessioni di mercato), ma il suo sogno resta la Juve, ovvero, tornare a lavorare con Maurizio Sarri. E prima di fare una scelta definitiva vorrà capire se ci sono margini (e ce ne sono) per un trasferimento in bianconero. Capitolo Icardi: inutile ricordare o segnalare che per Sarri è l’attaccante d’area migliore in circolazione. Lo aveva chiesto al Napoli dopo la cessione di Higuain, ma era una trattativa impossibile, ai limiti del fantamercato e malgrado i tentativi fatti. Ora? Ora i margini ci sarebbero, ma tutto passa attraverso la volontà della Juve di inserire Dybala nella trattativa. La Juve sa che con Sarri il rendimento di Paulo potrebbe tornare a lievitare come nelle migliori sue stagioni (non l’ultima). Milinkovic-Savic è il centrocampista che metterebbe d’accordo tutti, Lotito lo sa e dovrà fare la valutazione. Pogba ha aperto da tempo al ritorno, non a caso ha partecipato alla recente festa scudetto. Pogba ha già scelto da tempo, ma bisogna trattare con il Manchester United. Occhio anche a Reina che ha un rapporto di ferro con Sarri: Pepe sta bene al Milan, ma se Perin dovesse lasciare la Juve potrebbe essere una traccia, la seguiremo. Capitolo Emerson Palmieri: la grande stima dell’allenatore toscano passa attraverso il mercato bloccato del Chelsea che non consentirebbe di sostituirlo. Ma l’apprezzamento c’è, esattamente come quello di Paratici che lo aveva seguito prima che il terzino italo-brasiliano decidesse di accettare l’offerta dei Blues.

Foto: Twitter ufficiale Napoli