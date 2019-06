Esclusiva: Hurtado-Samp, l’agente è atteso in Italia. Ma ci sono altri due club

Jan Hurtado è da tempo un nome in bella evidenza sulla lista della Sampdoria. Il club blucerchiato ha strappato da settimane un’intesa di massima con l’attaccante venezuelano classe 2000 in forza al Gimnasia La Plata, in attesa di formalizzare l’operazione. L’agente dello stesso Hurtado è atteso in Italia nei prossimi giorni per cercare di trovare la giusta quadratura con la Samp. Occhio, però, perché sulle tracce del venezuelano ci sono anche altri due club di Serie A: il Genoa e l’Atalanta, pronti ad entrare in azione qualora la Samp non concretizzasse l’affare.

Foto: AS