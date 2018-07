Esclusiva: Higuain, ora Sarri mette fretta al Chelsea. E il Milan contatta il fratello del Pipita

Maurizio Sarri vuole Higuain e ha messo fretta al Chelsea. Per l’allenatore è un passaggio obbligato, la forbice per chiudere l’operazione è tra 54 e 57 milioni di sterline. Certo, il Chelsea deve prima cedere un attaccante che potrebbe anche essere Morata. Quest’ultimo aveva detto sì al Milan prima che cambiasse il management sportivo, gli uomini che si occupano di mercato. Morata resta in corsa per il Milan, ma Leonardo proverà a insistere per Higuain. Sapendo che servono circa 60 milioni di euro e che deve piazzare subito almeno un altro attaccante, oltre Kalinic destinato all’Atletico. Intanto il Milan ha contattato l’agente Nicolas che ha dato la disponibilità, un motivo in più per aprire un’asta e comunque partendo dal non trascurabile particolare che Higuain accetterebbe la svolta rossonera. Poi, però, bisogna far quadrare i numeri relativi all’ingaggio (alla Juve il Pipita guadagna 7,5 milioni a stagione). Non sarà semplice, ma teniamo in corsa il Milan pur dovendo registrare la fretta di Sarri che vuole riabbracciare Higuain, nel pieno rispetto di un rapporto che è rimasto straordinario dopo i grandi numeri di Napoli.

Foto: Juventus Twitter