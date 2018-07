Esclusiva: Higuain, la Juve chiede al Chelsea tra 54 e i 57 milioni di sterline. I rumors sul Milan…

Il Chelsea gioca al rialzo con il Real Madrid per Hazard, vedremo nei prossimi giorni. E prepariamoci a momenti caldi anche sul fronte Gonzalo Higuain. Il 6 giugno scorso, quindi ormai 40 giorni fa, vi avevamo svelato i primi contatti tra Ramadani e Nicolas, il fratello manager del Pipita. E siamo andati avanti sottotraccia, oggi è un discorso non più blindato. Al punto che nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per provare a chiudere. La Juve chiede una cifra tra i 54 e i 57 milioni di sterline, non andrà al rialzo, anche perché è la cifra che andrebbe bene dopo i 90 milioni spesi due estati fa per strappare – tramite il pagamento della clausola – Higuain al Napoli. I rumors sul Pipita nell’orbita Milan appartengono a un gradimento di Elliott, ma nel bel mezzo della intricatissima situazione societaria del club rossonero. Quindi, ora il pallino è del Chelsea. E il Milan forza per Morata…

Foto: Juventus Twitter