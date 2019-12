Esclusiva: Hellas, oggi summit per Barrow

Lo vogliono tutti, l’Hellas più di altri. Stiamo parlando di Musa Barrow, l’attaccante gambiano classe ‘98 che potrebbe lasciare l’Atalanta. Il Verona ci sta provando dalla scorsa estate, ha il gradimento dell’attaccante anche per le caratteristiche del gioco di Juric. Per questo motivo oggi ci sarà in un incontro a Bergamo, il concreto tentativo di anticipare la concorrenza. E non è escluso che l’Atalanta possa chiedere informazioni su uno dei gioielli dell’Hellas. Barrow piace anche a Genoa, Samp e Spal, ma il Verona ha fretta.