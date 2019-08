Esclusiva: Hellas, in arrivo Wesley “Gasolina” dalla Juve

Bel colpo dell’Hellas Verona. In attivo Wesley, terzino brasiliano classe 2000 che la Juve aveva ingaggiato pochi mesi fa a parametro zero. Cresciuto nel Flamengo dove è arrivato a dieci anni, Wesley si è presto guadagnato il soprannome di “Gasolina” per la sua velocità. Talento puro, subito paragonato a tanti campioni nel suo ruolo, quella di Wesley è stata l’ennesima operazione tra la Juve e Mino Raiola. Ora il prestito all’Hellas sul punto di essere formalizzato, un’esperienza che gli farà bene e che gli darà l’invocata visibilità.