Esclusiva: Hamsik, lo Shandong offre 15 milioni per il cartellino

Aspettando l’ufficialità di Jorginho al Manchester City, un passaggio annunciato ormai da giorni per una cifra che – con i bonus – sfonderà il muro dei 50 milioni, i prossimi saranno anche i gironi di Marek Hamsik. Nella scorse ore è arrivata la proposta dello Shandong Luneng da 15 milioni di euro per il cartellino dello slovacco, fermo restando che c’è un’altra pista cinese che potrebbe materializzarsi. Hamsik ha un accordo con lo Shandong per circa 15 milioni con bonus a stagione. Per il cartellino del classe ’87 il presidente De Laurentiis era partito da 30 milioni, ma può abbassare le richieste per andare incontro alla volontà del diretto interessato. Sarà una storia completamente da seguire perché lo slovacco, pur mantenendo un atteggiamento di grande professionalità, ha aperto da giorni alla svolta cinese.

Foto: Twitter ufficiale Napoli