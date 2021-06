Esclusiva: Hakimi, giorni caldi PSG. Inzaghi vuole Lazzari e apprezza Dumfries

Saranno giorni caldi, caldissimi per il futuro di Achraf Hakimi. Confermiamo quanto vi stiamo raccontando da qualche giorno: il terzino marocchino preferisce il Paris Saint-Germain al Chelsea, la proposta dei francesi ha toccato il muro dei 70 milioni. Non escludiamo un incontro nei prossimi giorni con Leonardo che potrebbe aumentare l’offerta per chiudere. L’Inter non vuole contropartite tecniche, certo il Chelsea può sempre rilanciare cash ma oggi Hakimi ha scelto. Bisogna avere prudenza fino alla fine, ma la tendenza è questa. E per la sostituzione? All’Inter è stato proposto Zappacosta, ma il nome che Simone Inzaghi predilige rispetto agli altri è quello di Lazzari che conosce a memoria i suoi meccanismi. Vedremo più avanti. Molto apprezzato anche Denzel Dumfries del PSV, ma c’è concorrenza.

Foto: Twitter Inter