Esclusiva: Gvardiol, il Lipsia “terrorizza” tutti. Ma negli ultimi 15 giorni due incontri con il Real

Potremmo definirla la quiete prima della nuova tempesta, quella per Josko Gvardiol, difensore centrale classe 2002 del Lipsia, recente protagonista con la Croazia ai Mondiali. La quiete prima della nuova tempesta perché molto presto ripartiremo e bisogna dire che i tre club fin qui interessati a Gvardiol (Chelsea, Real e Manchester City) si sono volutamente concessi una pausa di riflessione, quasi indispettiti per questi continui giochi al rialzo del Lipsia, il club tedesco ha terrorizzato tutti i pretendenti scatenando un’asta. E pur sapendo che la clausola, da 110 milioni, scatterà soltanto nell’estate 2024, quindi bisognerà fare prima. Il Chelsea è stato il primo club a muoversi, offendo 80 milioni. Il Real, che resta il club maggiormente gradito a Gvardiol (non soltanto per l’effetto Modric), ha scavalcato il Chelsea portandosi a 90 milioni. Ma possiamo svelare l’ultima proposta Real, ci sono stati due incontri negli ultimi 15 giorni: due rate da 60 milioni, totale 120, bonus compresi. Il Manchester City si era spinto oltre la tripla cifra, all’interno di un continuo rilancio. Ai tempi della proposta Real (6 milioni più bonus di ingaggio a stagione) Gvardiol aveva detto di preferire guadagnare meno pur di andare a Madrid, rispetto ai 9 milioni a stagione che gli avrebbe garantito il Chelsea. Ecco perché il Real, all’interno di questo infinito valzer, resta il club che Gvardiol vorrebbe di poi. Ma questi continui rilanci a suon di milioni possono modificare qualsiasi tipo di scenario. Il Lipsia, come ribadito dalla Germania negli ultimi giorni, studia anche Kiwior per la prossima estate, ma prima bisogna mettere un punto sulla vicenda Gvardiol.

