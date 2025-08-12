Esclusiva: Gutierrez-Napoli, accordi totali anche con l’agente. Su clausola e visite…

12/08/2025 | 17:22:47

Miguel Gutierrez è da giorni un calciatore del Napoli. Possiamo aggiungere qualche dettaglio importante delle ultime ore: dopo aver raggiunto l’intesa con il Girona, il club azzurro ha messo i posto gli accodi anche con i nuovi agenti dell’esterno sinistro. Si è parlato molto di una clausola da inserire dopo un paio di anni dal suo arrivo a Napoli, ma per il momento non ci sono state necessità di questo tipo. Soprattutto sono stati raggiunte tutte le intese definitive, al punto che Gutierrez è pronto a sbarcare in Italia per svolgere le visite, presumibilmente tra qualche giorno e alla conclusione del ritiro di Castel di Sangro.

Foto: sito Girona