Esclusiva: Guardiola insiste per Cancelo. Tra Mendes e la Juve…

Il mercato in Inghilterra chiude tra circa dieci giorni, nelle ultime ore Pep Guardiola ha ripreso a spingere per Joao Cancelo. Una situazione da seguire, il Manchester City in quel ruolo deve fare qualcosa e nelle ultime ore sono ripresi i contatti con Jorge Mendes, ci sono i margini per trovare una soluzione anche positiva prima dell’8 agosto. La Juve è obbligata a fare qualche uscita, nella linea a quattro per Sarri la presenza di Cancelo è un problema di equilibri, pur riconoscendo le grandi qualità del portoghese. Situazione da monitorare con attenzione.

Foto: Twitter ufficiale Juventus