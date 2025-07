Esclusiva: Grassi in uscita da Empoli, trattativa avanzata con la Cremonese

08/07/2025 | 20:26:11

Il centrocampista Alberto Grassi lascerà quasi sicuramente Empoli nei prossimi giorni. Per il classe 1995 c’è già una trattativa in stato avanzato con la Cremonese, un profilo che piace molto ai grigiorossi neo-promossi in Serie A. L’Empoli ha aperto alla cessione, per Grassi si profila una nuova esperienza.

Foto: twitter empoli