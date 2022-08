Esclusiva: Grassi all’Empoli, accordo totale. La formula

Una notizia dei giorni scorsi che va in porto. Alberto Grassi è un nuovo centrocampista dell’Empoli. Per il classe 1998 sono stati raggiunti gli accordi: prestito con obbligo di riscatto del club toscano in caso di salvezza, la deadline era stata fissata tra oggi e domani. La Sampdoria, che lo aveva cercato nelle prime settimane di mercato e che si era nuovamente interessata, è stata sorpassata. Domani le visite di Grassi.

Foto: Instagram Grassi