Esclusiva: Gori dalla Fiorentina alla Reggina, si può chiudere entro domani

La Reggina aspetta Santander, che lunedì sarà in Italia. E nel frattempo si sta avvicinando sensibilmente a Gabriele Gori, attaccante classe 1999 tornato a Firenze dal prestito di Cosenza e che ha superato recentemente alcuni problemi che avevano creato preoccupazione. Vi avevamo parlato dell’Ascoli che non era riuscito a chiudere e della Reggina pronta al sorpasso. Il club amaranto è in stretto contatto con la Fiorentina e si può arrivare alla definizione dell’affare tra stasera e domani.

foto: Twitter Gori