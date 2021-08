Esclusiva: Gondo in uscita dalla Lazio, trattativa con la Spal

Cedric Gondo quasi sicuramente lascerà la Lazio nelle prossime ore. Doveva andare al Como diverse settimane, ma in quel caso il club biancoceleste non diede l’apertura. Gondo ha anche sperato di tornare a Salerno, dove nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della promozione in A, ma non ci sono stati margini. Nelle ultime ore Gondo sta valutando diverse proposte, la Spal sta provando a fare l’offerta giusta per chiudere . Non è una trattativa ancora definitiva ma i contatti sono in corso.

Foto: Instagram Salernitana