Esclusiva: Goglichidze, timidi interessi in Serie A. E c’è una pista araba

24/06/2025 | 23:45:01

Saba Goglichidze può lasciare l’Empoli, a maggior ragione dopo la retrocessione in Serie B. Il difensore centrale georgiano era stato vicino alla Roma nella sessione invernale, poi la trattativa non è andata in porto. Adesso per il classe 2004 (che ha un contratto in scadenza tra tre anni) ci sono timidi interessi in Serie A, anche il Parma, ma c’è stato un sondaggio importante dall’Arabia che potrebbe diventare qualcosa di più concreto.

Foto: sito Empoli