Esclusiva: Godin-Inter, accordo totale sulla buonuscita! Ora tocca al Cagliari

Via libera. C’è l’accordo totale tra Diego Godin e l’Inter sulla buonuscita, passaggio indispensabile (a fronte di un biennale da sei milioni netti a stagione) per consentire il trasferimento del difensore uruguaiano al Cagliari. Ora il club di Giulini è pronto con un triennale superiore ai due milioni e vicino ai 2,5 milioni a stagione più bonus, con l’Inter che pagherebbe le mensilità di luglio, agosto e settembre. Le trattative si vedono al traguardo, ma il Cagliari si sta avvicinando sempre più a un colpo sensazionale. E per la fascia sinistra, come anticipato, l’idea Tripaldelli avanza sempre più.

Foto. Instagram personale Godin