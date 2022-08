Esclusiva: Gnonto-Leeds, non c’è ancora accordo. Domani conference call

Ieri vi avevamo raccontato che oggi sarebbe stato un giorno importante per Wilfried Gnonto. Ma tra Zurigo e Leeds non ci sono ancora accordi, malgrado il patron Radrizzani spinga per portare il primo calciatore italiano nel suo club. Il Leeds offre 5 milioni più bonus, la richiesta dello Zurigo è di 8-9 milioni, malgrado Gnonto abbia un contratto in scadenza. Domani è prevista una conference call per provare ad avvicinarsi. Sullo sfondo c’è il Monza, sempre se il Leeds non riuscisse a chiudere nelle prossime ore.