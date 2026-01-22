Esclusiva: Giovane, il Napoli prepara un’offerta di 20 milioni. La Lazio…

22/01/2026 | 19:04:53

“Il Napoli vuole prendere Giovane”: vale quanto vi abbiamo raccontato già tre giorni fa, il 19 gennaio, dopo il gradimento manifestato lo scorso novembre. Possiamo aggiungere qualcosa: entro stasera il Napoli ha intenzione di presentare un’offerta di 20 milioni, con le dovute garanzie all’interno di un mercato complicato. Il Verona accetta quella cifra, la Lazio è rimasta aggrappata fino a stamattina e potrebbe tornare in corsa soltanto se ci fossero complicazioni nella trattativa tra Hellas e Napoli. La Lazio si era detta disponibile ad alzare la base di 10-11 milioni fino a 13-14 con l’inserimento di Belahyane. Ma adesso il Napoli lavora per dare tutte le garanzie al Verona e per assicurarsi Giovane.

Foto: sito Verona