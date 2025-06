Esclusiva: Gilardino-Pisa, primo contatto

09/06/2025 | 10:07:01

Anche il Pisa cerca un allenatore dopo aver salutato Pippo Inzaghi (destinato al Palermo) e malgrado la promozione in Serie A. In giornata ci sarà il primo contatto diretto con Alberto Gilardino che è un candidato, nelle settimane scorse era stato proposto Van Bommel. Vedremo quali saranno i riscontri, Gilardino era stato sondato dal Parma (che non ha ancora scelto) e da un altro club di Serie A.

Foto: Instagram Gilardino