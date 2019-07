Guillaume Gigliotti dalla Salernitana al Crotone. Solo conferme rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva questa mattina. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo. Il difensore italo-francese classe 1989 si appresta ad approdare in Calabria insieme al fantasista di proprietà dell’Atalanta Luca Vido. Il Crotone si prepara a piazzare un doppio colpo.