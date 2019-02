Come anticipato lo scorso 18 febbraio, Cristiano Giaretta sarà il nuovo direttore sportivo del CSKA Sofia. Pochi minuti fa la firma, accordo fino a giugno 2020. Per Giaretta un’esperienza all’estero dopo aver lavorato a Novara, Udine e Ascoli. In arrivo il comunicato ufficiale, sono state raggiunte tutte le intese.