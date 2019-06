Esclusiva: Giampaolo spinge per Andersen e (soprattutto) Praet. Su Ceballos e Kovacic…

Marco Giampaolo vuole a ogni costo Praet per il centrocampo. E anche Andersen per la difesa. Si spiega anche in questo modo la frenata per Sensi (già nell’aria qualche giorno fa) e lo stand-by per Veretout, il Milan segue altre piste. Praet per Giampaolo è un passaggio fondamentale, il difensore piace moltissimo, su queste tracce – già raccontate – bisogna lavorare. Per il pacchetto arretrato, il Milan osserva anche Kabak, promettente 2000 dello Stoccarda che sulla carta non sarebbe il titolare, e ci sono stati contatti per Lovren del Liverpool, come anticipato. E le trame in corso con il Real? La missione a Madrid ha portato a un’apertura: tra i tanti nomi proposti, quello che piace di più è Ceballos che, però, ha una valutazione appena sotto i 50 milioni. Il Milan ha provato e proverà anche per Kovacic, ma in prestito con diritto di riscatto. La stessa formula che aveva strappato il Chelsea la scorsa estate, ma in quel caso i rapporti con i Blues erano giustificati dalla cessione di Courtois e dal fatto di aver prenotato Hazard, da pochi giorni ufficialmente del Real. Al Milan piace anche Torreira, ma per ora l’Arsenal non vuole cederlo.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria