Esclusiva: Gervinho-Parma, disgelo e reintegro vicini

Disgelo. I dialoghi tra Gervinho e il Parma possono portare molto presto al reintegro. Una situazione che ha avuto sviluppi positivi nelle ultime ore e che è l’anticamera di un probabile ritorno in gruppo nel giro di 48-72 ore. La situazione si era arroventata dopo il mancato trasferimento all’Al-Sadd per la documentazione non completata. Particolare dovuto al fatto che Gervinho aveva deciso soltanto all’ultimo momento di accettare la proposta. Da quel momento una vita da separato in casa ma il chiarimento delle ultime ore è l’avvisaglia di una svolta che non dovrebbe tardare.

Foto: Twitter ufficiale Parma